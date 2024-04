11 aprile 2024 20:18

Ucraina, Cremlino: "Conferenza pace senza Mosca non ha senso"

di Gabriella Giovanetti

Parte con un incidente diplomatico il nuovo, possibile, processo negoziale per la pace in Ucraina. Al vertice, il 15 e 16 giugno in Svizzera, a Lucerna - in una struttura di proprietà del Qatar - chiesto da Zelensky nel gennaio scorso, le previsioni prevedono l'adesione di un centinaio di Paesi. Ci sarà probabilmente Biden, incerta la Cina, non invitata la Russia. "Anche se lo fossimo non andremmo e una pace senza di noi, non ha senso", così il portavoce Peskov.