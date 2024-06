Ucraina, Belousov sente Austin: "Rischio escalation con nuove armi Usa a Kiev"

Un primo scambio teso ma necessario, soprattutto alla luce di un conflitto in Ucraina che coinvolge anche gli Stati Uniti. La telefonata, nata su iniziativa americana, ha permesso al capo del pentagono Lloyd Austin e al ministro della difesa russo Andrei Belousov, di fare il punto sulla guerra. Belousov ha voluto a mettere in guardia l'omologo dal rischio di un'ulteriore escalation a causa delle armi fornite da Washington a Kiev e impiegate al fronte, ad esempio a Sebastopoli, in Crimea