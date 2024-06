Un evento per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla guerra in corso. A Monaco di Baviera era presente anche Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina. In Germania, dove sono in corso i Mondiali di calcio, è stato portato un pezzo dello stadio di Kharkiv bombardato dai russi. In tutto il Paese sono oltre 500 gli impianti sportivi che sono stati attaccati.