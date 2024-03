di Andrea Noci

In un post su X, l'ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran a Roma esprime "rammarico per la morte improvvisa di Vida Shahvalad, studentessa iraniana residente in Italia, e di profondo cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e alla comunità degli studenti residenti in Italia", e informa che "le necessarie pratiche per il trasferimento della salma della giovane sono seguite con attenzione e celerità da parte dell'ambasciata e delle autorità in Italia. Non appena sarà reso noto il parere definitivo dell’autorità competente (Procura di Napoli), le operazioni relative al trasferimento della salma, già peraltro inizialmente avviate in coordinamento con le agenzie funebri competenti e i famigliari, verranno concluse al fine di permettere nel più breve tempo possibile il rientro delle spoglie in Iran".