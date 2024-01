di Gabriella Giovanetti

Ma il programma tv non è riuscito a sapere come mai i comandanti dell'esercito israeliano non l'avessero preso nella dovuta considerazione. Il documento è intitolato: ''La minaccia di una incursione di Hamas dalla striscia di Gaza''.

Conteneva grafici, con la disposizione delle forze militari di Hamas, con i nomi dei comandanti e anche con la descrizione precisa della 'Nukhba', l'unità di elite di Hamas. Obiettivo di quell'attacco, si precisava nel testo, era ''la penetrazione in territorio israeliano, l'attacco di militari e di civili, la loro uccisione, nonché lo sforzo di catturare ostaggi vivi o anche i loro corpi''.

Nel documento presentato da "Uvdà" era menzionata inoltre la possibilità che Hamas avrebbe cercato di 'addormentare' gli israeliani mantenendo un periodo di calma e che avrebbe poi sferrato un attacco improvviso nel momento in cui avesse notato che la dislocazione di forze regolari al confine si era ridotta in maniera sensibile. ''Come è appunto avvenuto il 7 ottobre'', ha commentato l'emittente.