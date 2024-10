E' il premio individuale che ogni calciatore sogna: il Pallone d'Oro. In attesa della premiazione di quest'anno, che avverrà a Parigi il 28 ottobre, l'account ufficiale ha postato un video in cui vengono mostrate le fasi di creazione del premio. In oro, fatto a mano e con la cura nei minimi dettagli: i grandi campioni sperano di metterci sopra le mani, intanto gli artigiani lo rendono perfetto e scintillante.