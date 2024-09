Turista morta a Napoli, in un video il momento della tragedia

È stato diffuso sui social network il video dell'incidente avvenuto domenica scorsa nei Quartieri Spagnoli, a Napoli, dove la 30enne Chiara Jaconis, turista di Padova, è stata colpita da un oggetto caduto da un balcone. La ragazza è morta due giorni dopo nell'Ospedale del Mare, dove era giunta già in condizioni giudicate estremamente gravi. Il video ritrae Chiara e il suo compagno mentre passeggiano in via Santa Teresella degli Spagnoli, lui con un trolley e lei zaino in spalla, poco prima delle 16 di domenica 15 settembre.