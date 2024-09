Turista morta a Napoli, in un video il momento della tragedia

Un video riprende il momento in cui Chiara Jaconis, turista di Padova, viene colpita da un oggetto caduto da un balcone nei Quartieri Spagnoli, a Napoli. La donna è morta due giorni dopo all'Ospedale del Mare, dove era giunta già in condizioni gravi. Le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza di un privato, ritraggono Chiara e il suo compagno mentre passeggiano in via Santa Teresella degli Spagnoli. Giunti all'incrocio con vicoletto Sant'Anna di Palazzo, la 30enne viene improvvisamente colpita da un oggetto che precipita dall'alto e cade a terra priva di sensi.