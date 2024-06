Turismo estivo, 29 milioni d'italiani pronti a partire

Il 2024 potrebbe far registrare un'estate da record per il turismo. Dai dati dell'Osservatorio turismo di Confcommercio, 29 milioni di italiani sono pronti a partire tra giugno e settembre, per uno o più viaggi, con un budget complessivo pro capite a disposizione di 1.190 euro (+10% rispetto al 2023). Per Assoturismo-Cst, un turista su due in Italia è straniero