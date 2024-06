Turchia, mongolfiera contro parete rocciosa

Incidente per una mongolfiera sui "camini delle fate", in Cappadocia (Turchia). A causa di una forte raffica di vento, il pallone aerostatico si è infatti schiantato su una parete rocciosa. Fortunatamente l’incidente, per quanto spaventoso, non ha avuto conseguenze: nessuna delle 20 persone a bordo è infatti rimasta ferita. L’incidente è stato ripreso da una turista inglese che si trovava su una mongolfiera vicino.