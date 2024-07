Un grosso incendio è scoppiato nella provincia di Muğla, in Turchia. La città di Muğla, affacciata sul Mar Mediterraneo, è nota per i suoi centri storici e le sue spiagge meravigliose, meta dei turisti per tutto l'anno. I filmati rilasciati dai funzionari mostrano pennacchi di fumo che si alzano nel distretto di Milas in un'area coperta di vegetazione.