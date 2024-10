Usa, Trump sul palco: diventa dj tra Bocelli, Pavarotti e Village People

Più di mezz'ora di musica, nel segno di Bocelli, Village People e non solo. Donald Trump ha chiuso così il comizio elettorale tenutosi in Pensylvania. Non una novità, visto che per il tycoon è un'abitudine quella di concludere gli appuntamenti elettorali con un pò di sound. "Mettete Pavarotti che canta l'Ave Maria", ha ordinato Trump che, secondo i sondaggi, è in vantaggio nel voto anticipato in corso in alcuni stati chiave come la Georgia.