Trump: "Kamala Harris porterebbe alla Terza Guerra Mondiale"

"Una presidenza di Kamala Harris significherebbe altri quattro anni di estremismo, debolezza, fallimento, caos e probabilmente la Terza Guerra Mondiale", Donal Trump attacca la rivale davanti ai suoi sostenitori, sottolineando che quando nello studio ovale c'era lui invece, "non ci sono state guerre". L'ex presidente ha parlato così al comizio in Minnesota. Si tratta di uno Stato cruciale, che vota in prevalenza Dem ed è considerato per questo uno di quelli in bilico.