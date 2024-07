Trump dopo l'attentato scende dall'aereo in autonomia

Una vicedirettrice della comunicazione della campagna dell'ex presidente Donald Trump, Margo Martin, ha postato su X un breve video girato presumibilmente dopo la sparatoria durante un comizio in Pennsylvania. Trump scende la scaletta di un aereo da solo, appare completamente autonomo e in forma. "Forte e resiliente. Non si fermerà mai dal lottare per l'America", ha scritto Martin. Secondo il New York Times, l'aeroporto presso il quale sono state riprese le immagini sarebbe nel New Jersey.