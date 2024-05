"Vogliono distruggere il nostro Paese", ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di New York dopo il verdetto. Il tycoon ha attaccato il giudice, definendolo nuovamente "corrotto" e "pieno di conflitti" di interesse. "Se fanno questo a me lo possono fare a tutti", ha proseguito. "Viviamo in uno Stato fascista", ha aggiunto.