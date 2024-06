L'Agenzia delle Entrate lancia un nuovo allarme sulla sicurezza digitale. A rischio gli investitori in criptovalute e chi effettua trading online. Appella ai cittadini: "Ignorare i messaggi di posta elettronica inviati usando il suo logo e a non fornire per nessun motivo dati personali sensibili e tanto meno numeri di conti correnti".