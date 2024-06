Truffa ad anziani, arrestati due pregiudicati campani a Trapani

Dapprima la telefonata di un finto carabiniere per avvertire che un famigliare aveva avuto un incidente. Poi un falso avvocato che si recava direttamente a casa per riscuotere soldi e oggetti di valore per risolvere la controversia. Una truffa studiata nei minimi particolari soprattutto per colpire persone anziane. Così due pregiudicati campani di 49 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale a Trapani. Il copione applicato era"sempre lo stesso.