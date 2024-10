Trovato con 4 tonnellate di marijuana, arrestato 37enne nel Nuorese

Quasi quattro tonnellate di marijuana stoccata in 482 sacchi sono state sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Ottana e delle stazioni di Sarule e Orotelli, in un'abitazione del centro storico di Sarule, nel Nuorese. Nell'operazione antidroga, a cui ha partecipato anche lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna e un'unità cinofila, è stato arrestato un 37enne del posto per detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana dall'elevata percentuale di Tch, come hanno dimostrato le successive analisi di laboratorio.