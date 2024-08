Trombe d'aria sulla costa salentina, scatta l'allerta

È allerta maltempo in Salento dove sulla costa al largo del Capo di Leuca si sono sviluppate alcune trombe d'aria. Il fenomeno sta interessando tutta la dorsale adriatica da Castro a Santa Cesarea Terme, Tricase, fino a Santa Maria di Leuca. Al momento non si registrano danni, ma le Capitanerie di porto hanno invitato proprietari di natanti e pescatori a rientrare. Bandiera rossa anche in tutti i lidi.