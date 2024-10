Treviso, colf butta via il materasso con 50mila euro

Una disavventura a lieto fine, quella di un'anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, che, ameno per qualche ora, ha visto dissolversi i risparmi di una vita conservati dentro un vecchio materasso. Per anni, infatti, la donna aveva nascosto al suo interno gioielli di famiglia, carte di credito e denaro contante, per un valore di circa 50mila euro. Un'abitudine ancora dura a morire, ma che può rivelarsi molto pericolosa. La collaboratrice domestica della signora, infatti, aveva inconsapevolmente portato in discarica il prezioso materasso. Provvidenziali le ricerche dei carabinieri.