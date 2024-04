19 aprile 2024 16:45

Trentino, lʼondata di gelo colpisce i meleti in fiore

In piena fioritura, i meleti del Trentino sono stati colpiti da un'ondata di gelo. Gli agricoltori stanno cercando di proteggere giorno e notte i meli che, in queste condizioni problematiche, rischiano di perdere i fiori appena sbocciati e dunque la possibilità di far maturare successivamente i frutti. Le zone più colpite sono quella della Valsugana, della piana dell'Adige, della val di Non e delle Giudicarie.