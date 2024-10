Trasporto speciale per una giraffa da Londra alla Francia

Una giraffa di 3 metri e mezzo ha fatto un lungo viaggio su un veicolo specializzato per approdare, per un soggiorno temporaneo, allo zoo ZSL di Londra, prima di trasferirsi nella sua nuova casa in Francia. La giraffa reticolata si chiama Wilfred: è nata e cresciuta allo zoo di Whipsnade, nel Bedfordshire, e all'età di 22 mesi si trasferisce Oltremanica su raccomandazione del programma di riproduzione europeo