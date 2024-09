Trani, smantellato un "diplomificio":"30 indagati e 9 misure cautelari

Sono complessivamente 39 gli indagati nell'inchiesta coordinata dalla procura di Trani (Bat), sfociata all'alba nell'esecuzione da parte dei finanzieri dei comando provinciali di Bari e Bat di nove misure cautelari personali in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trani, per associazione per delinquere, truffa aggravata, falso materiale, corruzione e autoriciclaggio.