Tragedia aerea in Brasile, il ghiaccio dietro lo schianto?

Il ghiaccio sulle ali. Sarebbe questa una delle ipotesi che gli inquirenti stanno valutando come causa del tragico incidente aereo avvenuto in Brasile, nello Stato di San Paolo. L'Atr72 della compagnia Voepass è precipitato su un edificio in una zona residenziale della città di Vinhedo causando la morte di tutte le 61 persone che erano a bordo, 57 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Non risultano feriti tra i residenti della cittadina.