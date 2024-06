Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto martedì poco prima delle 7, in viale Filiberto a Inzago, in provincia di Milano. L'uomo era a piedi quando è stato investito da un furgone guidato da un uomo di 32 anni. Sul posto i soccorsi di 118 che hanno trasferito il 32enne in codice giallo all'Ospedale San Raffaele. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello.