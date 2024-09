Toti patteggia 2 anni, al gup la decisione finale

"Io mi ritengo innocente perché ho agito per l'interesse pubblico". Lo spiega l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti in un'intervista al Corriere della Sera dopo la decisione di patteggiare, in cui sottolinea che si sente vittima "di leggi mal scritte, di una politica un po' ipocrita e disinteressata". L'ex presidente Toti ha trovato l'accordo con la Procura per patteggiare una condanna a due anni e un mese da scontare con 1.500 ore di lavori socialmente utili per i reati di corruzione impropria e finanziamento illecito. La decisione finale spetterà al gup.