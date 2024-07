Toti, altra misura cautelare e nuove polemiche

La nuova misura cautelare nei confronti di Giovanni Toti non allunga i tempi degli arresti domiciliari che scadono comunque a inizio novembre. Il presidente, difeso dall'avvocato Stefano Savi, dovrà sottoporsi a un nuovo interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, che ha 10 giorni di tempo per fissarli.