"Mi hanno rovinato la vita, ma non ho preso un euro e anzi ci ho rimesso". L'ex presidente della Liguria Toti - in diverse interviste ai quotidiani - parla del suo futuro ("Non mi candido, ma la mia lista sarà in campo"), del suo eventuale successore ("Rixi sarebbe l'ideale, ma ha detto no") e attacca: "La politica si è sottomessa al sistema giudiziario".