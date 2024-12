Toti, giudice di Genova ratifica il patteggiamento

Il gup ha accolto i patteggiamenti di Giovanni Toti, Paolo Emilio Signorini e Aldo Spinelli concludendo dopo sette mesi il procedimento nato lo scorso 7 maggio dagli arresti nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria. Per quanto riguarda la posizione di Toti, accusato di corruzione nell'esercizio della sua funzione e finanziamento illecito, è stata ratificata la commutazione della pena in 1.620 ore di lavori socialmente utili che svolgerà alla Lilt di Genova.