Torri del Benaco (Verona): centinaia di gastroenteriti

A Torri del Benaco, nel veronese, da qualche giorno è vietato l'uso dell'acqua del rubinetto e la balneazione a causa delle centinaia di gastroenteriti che hanno colpito la popolazione locale e i turisti. In molti hanno accusato disturbi come nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e in alcuni casi la febbre. Decine gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Peschiera del Garda. Anche il personale del Comune è a casa per malattia.