Torre dei Moro, parte il restauro del palazzo milanese

Nella Torre dei Moro, a Milano, sono iniziati i restauri dopo tre anni dall'incendio che distrusse gran parte del palazzo. Tra circa due anni, il condominio potrà ritornare abitabile. Il processo sulla vicenda è ancora in corso. Al centro delle ipotesi sulle cause dell'incidente c'è il materiale utilizzato per la facciata: pannelli ritenuti estremamente infiammabili. Il nuovo progetto è firmato dallo studio Marco Piva e si svolgerà all’insegna della sicurezza e della sostenibilità.