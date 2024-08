Tornano le ondate di calore, otto città da "bollino rosso"

Agosto è finito, ma le ondate di calore non si fermano in tutta la penisola. Oggi saranno otto le città da bollino rosso. Temperature roventi a Bari, Latina, Roma, Firenze, Frosinone, Trieste, Perugia e Brescia. Ma complice l'alta pressione africana, le massime saranno ovunque sopra i 30 grandi, con picchi anche di 37-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e della Sardegna. Persino in montagna fa così caldo che lo zero termico si posiziona oltre i 4.000 metri.