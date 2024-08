Tornano a riunirsi a Bruxelles i ministri della Difesa. A tenere banco è ancora il tema delle forniture di armi all'Ucraina e dei limiti di impiego delle forniture belliche da parte di Kiev. L'Alto rappresentante per la politica estere dell'Ue Josep Borrell insiste sul via libera da parte di tutti i 27 Stati a un impiego in territorio russo. Ma dopo il no del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ribadisce la posizione del governo.