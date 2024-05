02 maggio 2024 13:04

Torna la truffa del pedone, si butta per terra e finge di essere stato investito

In un video si vede una persona provare la cosiddetta truffa del pedone: dopo aver passeggiato per qualche istante nei pressi di una strada, un uomo vedendo arrivare una macchina si avvicina alla carreggiata e appena l'auto passa, senza essere stato toccato, si butta per terra, fingendo di essere stato investito.