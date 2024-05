28 maggio 2024 10:20

Torna la Cheese Rolling, la gara in cui si rotola giù da una collina per "conquistare" un formaggio

Come ogni anno nel villaggio di Brockworth, in Inghilterra, si tiene la Cheese Rolling, la gara in cui si rotola giù da una collina per "conquistare" un formaggio. Oltre ad arrivare per primi in fondo al pendio, la sfida sta nell'arrivarci "integri".