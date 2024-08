Sono di nuovo in aumento i bollini rossi sulle ondate di calore, che il ministero della Salute monitora giornalmente per 27 città italiane. Oggi le città "in rosso" sono 3 (Bari, Latina e Roma), ma da domani salgono a 6 per arrivare ad 8 sabato 31 agosto. Domani le città più calde saranno Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma e Trieste, mentre sabato si aggiungono alla lista delle metropoli "roventi" anche Perugia e Brescia.