Torna al mare dopo l'incidente con uno squalo, gli haters lo attaccano

Matteo Mariotti è in ventenne che ha perso una gamba a causa del morso di uno squalo in Australia. Ora è finito tra le polemiche per una raccolta fondi aperta per le protesi. Il ragazzo ha pubblicato delle foto al mare e gli haters: “Spendi lì i fondi raccolti”. La replica a chi lo attacca: “Sono stato invitato da amici. Le onde resteranno sempre la mia passione. E nuoto anche con una gamba sola".