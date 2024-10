Torino, sciopero per il clima: tornano i Fridays For Future

A Torino, come nel resto d'Italia, gli studenti sono tornati in piazza per manifestare contro la crisi climatica e le politiche del governo Meloni. Il corteo è aperto dallo striscione "Rompiamo il silenzio, siamo natura che insorge" ed è composto non solo dagli studenti, ma anche da diverse sigle sindacali, da realtà ecologiste come XR, Greenpeace, e da Arci, Acmos.