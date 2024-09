Torino, al liceo Volta stop ai cellulari: vengono ritirati all'ingresso

Divieto assoluto di utilizzo dei cellulari in prima e in seconda superiore. Succede al liceo scientifico Alessandro Volta di Torino. Una decisione drastica, approvata prima dal Consiglio docenti e poi, all’unanimità, anche dal Consiglio d’istituto. Telefonini banditi non solo durante le lezioni ma anche all'intervallo. I ragazzi dovranno consegnare il proprio smartphone al suono della campanella. Lo riavranno solo all’uscita da scuola.