di Simone Cerrano

Nell’indagine un ruolo fondamentale lo riveste Gian Carlo Bellavia, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Amministratore di fatto di una serie di società nel campo della manutenzione stradale e dell’edilizia, secondo le indagini favoriva la cosca di Volpiano, comune di 15mila abitanti in provincia di Torino. Sarebbe stato Bellavia ad appoggiare l’inserimento delle società delle cosche in appalti milionari per importanti lavori sull’autostrada.