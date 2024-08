Torino, folgorato alle Valliadi: gravissimo il vicesindaco di Ceres

Dramma al campo sportivo di Ceres, piccolo comune della città metropolitana di Torino, dove è in corso di preparazione la festa patronale dell'Assunta e nel pomeriggio avrebbero dovuto tenersi le "Valliadi", una manifestazione ludico-sportiva nelle valli del Canavese. Il vicesindaco Mauro Poma, 67 anni, è rimasto folgorato mentre si trovava all'interno di un capannone adibito a cucina e in cui avrebbe toccato un palo in ferro. Andrà fatta chiarezza sulla dinamica esatta dell'incidente