Torino, cartella esattoriale da mezzo milione di euro a un 80enne

Una cartella da quasi 500mila euro. Una brutta sorpresa per Franco Padellaro e sua moglie Marisa, entrambi 80enni, che se la sono ritrovata nella cassetta della posta, inviata direttamente dal Fisco. Un conto salatissimo per tasse non pagate, arrivato dopo oltre 20 anni, visto che Padellaro è in pensione dal 2004, quando cessò la sua attività, un'officina meccanica con 8 dipendenti a Ciriè, in provincia di Torino.