Tony Effe a Capodanno, lo scivolone del Campidoglio

Tony Effe, il rapper di Sesso e Samba, annunciato a grancassa dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri per il Concerto di Capodanno, è stato invitato da Gualtieri stesso a fare “un passo indietro”. A scendere dal palco. Subito è scoppiata la polemica: da una parte le accuse di sessimo al rapper, dall'altra quelle di censura al sindaco. Per fortuna non c’erano contratti firmati. Nessuna penale da pagare.