Tir si ribalta sulla tangenziale esterna di Milano, due feriti

Un autoarticolato si è ribaltato lungo la Tangenziale est esterna di Milano, all'altezza di Caponago, mentre viaggiava in direzione sud. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro camion. Due le persone soccorse in codice giallo. Il mezzo pesante ha sfondato le barriere di new jersey poste a separazione dei due sensi di marcia, rovesciandosi su un fianco e andando a occupare due corsie della tangenziale. Distrutta la cabina di guida.