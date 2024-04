12 aprile 2024 19:30

Tir a fuoco sullʼA1, enorme nube di fumo e traffico bloccato

L'incidente sull'A1 Milano-Napoli al km 357, in seguito al quale un camion ha preso fuoco con conseguente chiusura dell'autostrada, ha diviso l'Italia in due e causato lunghe code. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo, ma il tratto tra Arezzo e Valdarno è stato chiuso in entrambe le direzioni.