Timor Est, Papa Francesco loda il ruolo delle donne nella Chiesa

"Le donne sono la cosa più importante nella Chiesa. Perché si prendono cura dei più bisognosi. Li curano. Li accompagnano. Sono appena tornato dalla visita a una bellissima casa di cura per i più poveri, i più bisognosi. Sorelle, siate madri del popolo di Dio". Così Papa Francesco nel corso della grande messa tenuta a Timor Est, dove si trova in visita. La messa si è svolta nello stesso campo in cui Giovanni Paolo II celebrò una liturgia storica durante la lotta della nazione per l'indipendenza dall'Indonesia.