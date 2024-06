Pubblico inglese in delirio per Tom Morello, il leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave, e Thomas Raggi dei Måneskin che si sono esibiti insieme all'iconico Electric Ballroom di Camden, a Londra. Un concerto sold out, seconda tappa del tour europeo di Morello, che ha visto i due chitarristi esibirsi in una performance incendiaria su due brani "Gossip" e "Kick Out The Jams" degli MC5.