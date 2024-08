Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, presenta il suo nuovo film da regista, "The well", una pellicola horror su un dipinto che nasconde un terrificante segreto. Un'opera feroce, cruda e terrorizzante che mescola omaggi a Mario Bava, Dario Argento e Pupi Avati. Nel cast anche la sua ex, l'attrice Claudia Gerini, e la loro figlia Linda.