Thailandia, Moo Deng a due mesi è già una star

Moo Deng ha solo due mesi ma è già una star del web e non solo… Da quando la cucciola di ippopotamo pigmeo è nata i visitatori del Khao Kheow Open Zoo sarebbero infatti più che raddoppiati. L'arrivo di Moo Deng ha creato anche diverse polemiche. Tra i video apparsi online anche alcuni di denuncia che mostrano i guardiani maltrattarla lanciandole oggetti o spruzzandola con getti d'acqua per farla muovere per la "gioia" dei visitatori.