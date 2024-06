Thailandia, incendio in un mercato di Bangkok: morti centinaia di animali

Un incendio ha distrutto uno dei mercati più famosi della Thailandia, il Chatuchak Weekend Market di Bangkok, al centro del turismo con centinaia di negozi e bancarelle tipiche. Le fiamme sono divampate l'11 giugno nelle prime ore del mattino, uccidendo centinaia di animali in vendita, tra cui serpenti, uccelli e conigli. Per spegnere l'incendio c'è voluta oltre un'ora, le squadre di soccorso hanno abbattuto le saracinesche chiuse per trarre in salvo gli animali sopravvissuti alle fiamme.